В Белом доме началась встреча первой леди США Мелании Трамп с представителями России и Украины, посвящённая гуманитарным вопросам и прекращению огня в Алешках Херсонской области. Трансляцию мероприятия ведёт пресс-служба американской администрации.

Россию на встрече представляют уполномоченная по правам человека Яна Лантратова и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. В состав украинской делегации, по данным СМИ, вошли глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В центре обсуждения — гуманитарная операция в Алешках, организованная при посредничестве Мелании Трамп. Для доставки продовольствия, медикаментов и эвакуации мирных жителей Россия и Украина согласовали временное прекращение огня в городе.

Встреча проходит на фоне подготовки нового раунда трёхсторонних переговоров России, США и Украины, запланированного на 10–11 ноября в Абу-Даби. При этом нынешнее мероприятие посвящено прежде всего гуманитарному взаимодействию сторон.

Ранее Яна Лантратова сообщила о планах России и Украины расширить гуманитарные миссии при посредничестве Мелании Трамп. По её словам, с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом достигнута договорённость об организации регулярных поставок гуманитарной помощи в Алешки Херсонской области — не реже одного раза в месяц. Кроме того, стороны намерены оценить потребности жителей соседних населённых пунктов вблизи линии боевого соприкосновения, чтобы при необходимости провести аналогичные операции.