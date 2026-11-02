Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области прошла без происшествий и нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, подводя итоги операции.

«Никаких инцидентов и нарушения режима тишины не было», — заявила омбудсмен на пресс-конференции.

По словам Лантратовой, доставить гуманитарную помощь удалось не только жителям Алешек, но и населению соседних населённых пунктов. Поддержка включала продукты питания, медикаменты и другие товары первой необходимости.

Режим тишины в районе Алешек действовал с 27 октября по 1 ноября. Его согласовали российская и украинская стороны для доставки гуманитарных грузов и безопасного выезда мирных жителей. По утверждению Лантратовой, участники операции выполнили взятые на себя обязательства.

Миссию проводили при участии уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. Координацию переговоров обеспечивала первая леди США Мелания Трамп.

Жителям, пожелавшим покинуть город, предоставили возможность выехать в Россию или на Украину. Для перевозки подготовили автобусы, машины скорой помощи и медицинское сопровождение.