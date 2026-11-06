Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о результатах встречи с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме. Во время пресс-конференции участники российской и американской делегаций обсудили итоги гуманитарной миссии в Алешках, которую координировала супруга американского президента.

«В Вашингтоне приняла участие в пресс-конференции первой леди США Мелании Трамп в Белом доме. Подвели итоги гуманитарной миссии в Алешках, проведённой при её координации», — написала Лантратова в своём Telegram-канале.

Встреча с Меланией Трамп по миссии в Алешках. Видео © Telegram / Яна Лантратова

Она отметила, что дальнейшее сотрудничество позволит продолжить гуманитарную работу, спасать жизни и помогать людям, которым необходима поддержка.

«Для нас важна каждая человеческая жизнь», — подчеркнула Лантратова.

Ранее Life.ru сообщал, что 5 ноября во время встречи представителей России и Украины в Белом доме Мелания Трамп передала личное письмо президенту России Владимиру Путину. Послание российскому лидеру первая леди США вручила его спецпредставителю Кириллу Дмитриеву.