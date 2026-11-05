Первая леди США Мелания Трамп передала личные письма для российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского представителям России и Украины. Это произошло 5 ноября в Белом доме на встрече, посвящённой временному прекращению огня в Алешках Херсонской области.

Письмо для Путина она вручила его спецпредставителю Кириллу Дмитриеву, а послание для Зеленского — главе фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давиду Арахамии. Мелания Трамп попросила обоих передать письма адресатам от её имени. Белый дом не раскрыл содержание посланий.

Во встрече также участвовали уполномоченные по правам человека России и Украины Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец. Мелания Трамп выразила надежду, что договорённость по Алешкам поможет продвинуться к долгосрочному миру.

Прекращение огня действовало с 27 октября по 1 ноября. За это время российские военные и волонтёры доставили в город продовольствие, питьевую воду и лекарства. Из зоны боевых действий эвакуировали более 800 человек. Большинство отказались выезжать в сторону Киева, пожелав остаться с Россией. Москва давала право выбрать — куда именно горожане желают выехать.

Ранее спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев, выступая на мероприятии в Белом доме, организованном первой леди США Меланией Трамп, сообщил, что президент России Владимир Путин лично распорядился обеспечить выполнение договорённостей о прекращении огня в Алешках Херсонской области. К слову, блокаду города устроили именно украинские военные, которые обстреливали все пути выхода из населённого пункта и не давали мирному населению выбраться в безопасную зону. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил, что Еврокомиссия лживо обвинила Россию в блокадных действиях в Алешках, в очередной раз прикрыв преступления ВСУ.