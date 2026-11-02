Большинство мужчин из Алешек не стали эвакуироваться на Украину: раскрыта правда об их отношении к Зеленскому
Погребной: Большинство мужчин призывного возраста из Алешек не уехали на Украину
Большинство мужчин призывного возраста из Алешек Херсонской области не стали эвакуироваться на Украину. Об этом заявил бывший депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».
По словам Погребного, даже среди согласившихся выехать на Украину жителей есть недовольные Владимиром Зеленским. Как утверждает бывший депутат, люди считают, что Киев их бросил, и говорят об обстрелах города украинскими войсками с правого берега Днепра на протяжении четырёх лет.
Ранее для проведения гуманитарной операции на херсонском направлении объявили режим тишины с 04:00 мск 27 октября. Российские военные обеспечили безопасное движение колонны, доставившей в Алешки гуманитарные грузы. 31 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешном завершении миссии. Все желающие были вывезены либо на территорию Украины, либо в другие регионы России.
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