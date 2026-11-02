Большинство мужчин призывного возраста из Алешек Херсонской области не стали эвакуироваться на Украину. Об этом заявил бывший депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам Погребного, даже среди согласившихся выехать на Украину жителей есть недовольные Владимиром Зеленским. Как утверждает бывший депутат, люди считают, что Киев их бросил, и говорят об обстрелах города украинскими войсками с правого берега Днепра на протяжении четырёх лет.

Ранее для проведения гуманитарной операции на херсонском направлении объявили режим тишины с 04:00 мск 27 октября. Российские военные обеспечили безопасное движение колонны, доставившей в Алешки гуманитарные грузы. 31 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешном завершении миссии. Все желающие были вывезены либо на территорию Украины, либо в другие регионы России.