Президент России Владимир Путин лично распорядился обеспечить выполнение договорённостей о прекращении огня в Алешках Херсонской области. Об этом сообщил спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев, выступая на мероприятии в Белом доме, организованном первой леди США Меланией Трамп.

«Президент Путин лично отдал все необходимые указания для того, чтобы гарантировать успешное осуществление режима прекращения огня в Алешках», — заявил Дмитриев.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что украинская сторона также соблюдала достигнутые договорённости. По его словам, благодаря взаимодействию Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона удалось провести гуманитарную операцию.

Дмитриев назвал состоявшуюся миссию примером того, каких результатов можно добиться благодаря сотрудничеству, решимости и состраданию. Он также поблагодарил Меланию Трамп за её участие в организации гуманитарной помощи.