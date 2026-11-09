Гарантии безопасности станут одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выразив надежду на достижение прогресса в ходе встречи в Абу-Даби.

Новый раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Вашингтон выступит посредником между Москвой и Киевом.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что участники встречи намерены обсудить послевоенные механизмы безопасности, снижение напряжённости и гуманитарные вопросы. Американскую делегацию, как ожидается, представят Уиткофф и Джаред Кушнер.

В Кремле также подтвердили, что гарантии безопасности станут одной из центральных тем переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что они должны быть взаимными и учитывать интересы обеих сторон. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин провёл заседание Совета безопасности перед переговорами по Украине в Абу-Даби. Российский лидер пригласил на совещание представителей делегации, которым предстоит участвовать в консультациях 10–11 ноября. Встреча была посвящена подготовке к предстоящему раунду переговоров.