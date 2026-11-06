Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности и представителями российской делегации предстоящие трёхсторонние переговоры с США и Украиной в Абу-Даби. Встреча должна начаться во вторник, 10 ноября. Об этом глава государства сообщил на совещании 6 ноября.

Путин собрал Совбез перед переговорами по Украине в Абу-Даби. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«На следующей неделе, во вторник, должны начаться трёхсторонние переговоры по украинской тематике в Арабских Эмиратах», — заявил российский лидер.

Путин пояснил, что пригласил на заседание Совбеза коллег, которым предстоит представлять Москву на переговорах. Президент предложил участникам совещания заранее обсудить вопросы, связанные с предстоящей встречей.

«В начале, с учётом того, что во вторник переговоры должны состояться, я пригласил коллег, которые будут принимать участие в этих переговорах. Предлагаю коротко поговорить на эту тему», — добавил глава государства.

Трёхсторонние переговоры России, США и Украины запланированы в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Участие Москвы в предстоящей встрече ранее подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ожидается, что одной из главных тем обсуждения станут вопросы безопасности, включая взаимные гарантии. В Кремле подчёркивали, что переговоры пройдут в согласованном трёхстороннем формате, поэтому представители Евросоюза непосредственно участвовать в них не будут.

Перед встречей российская сторона обсудила предстоящие переговоры на Совбезе. Подготовка, делегации и повестка — в хабе Life.ru.