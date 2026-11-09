Украина определила состав делегации для предстоящих переговоров с Россией и США в Абу-Даби. Группу возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на осведомлённый источник.

В переговорную команду также войдут глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и первый заместитель главы президентского офиса Сергей Кислица. Военное направление представит заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Кроме того, в Абу-Даби отправится аналитик Службы внешней разведки.

Бывший начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов продолжит курировать военные вопросы, однако лично участвовать во встречах не будет. По данным украинских СМИ, эту работу на переговорах возьмёт на себя Скибицкий. Большинство участников делегации ранее уже участвовали в дипломатических контактах с российской и американской сторонами.

Переговоры запланированы на 10–11 ноября. Ожидается, что представители трёх стран обсудят условия урегулирования украинского конфликта, гарантии безопасности и гуманитарные вопросы.

Тем временем министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил о намерении европейских государств присоединиться к обсуждениям в Абу-Даби. Париж рассчитывает участвовать в консультациях, однако глава французской дипломатии не назвал будущих представителей страны.

«Европейцы будут там представлены. Франция будет в Абу-Даби, чтобы участвовать в этих дискуссиях. (...) Франция сделает так, чтобы голос Европы прозвучал», — заявил Барро в эфире радиостанции RTL.

По информации украинских СМИ, для европейских представителей могут организовать отдельные встречи. Основной переговорный формат предусматривает участие России, США и Украины. Вопрос о непосредственном присутствии европейцев за общим столом остаётся открытым.

Ранее сообщалось, что Кремль объявил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби. Её возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним в ОАЭ отправятся заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин. Военное руководство представят начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Юрий Жигарловский. Решение о составе делегации последовало за совещанием Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности 6 ноября. Помощник президента Юрий Ушаков не войдёт в переговорную группу, но будет координировать дипломатический процесс.

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