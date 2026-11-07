МИД России осудил учения «коалиции желающих» накануне переговоров в Абу-Даби
Обложка © Life.ru
За день до переговоров России, США и Украины в Абу-Даби в Польше начнутся учения «коалиции желающих». Представитель МИД России Мария Захарова назвала эти манёвры аргументом против участия европейских стран в переговорах.
«Символично также и то, что данные учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия — США — Украина. Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего», — заявила Захарова.
Учения «Коалиция 26.2» запланированы на 9–22 ноября. По данным Минобороны Великобритании, в них примут участие около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран. Под руководством Великобритании и Франции они отработают переброску личного состава и техники, снабжение и взаимодействие подразделений.
В британском ведомстве заявили, что контингент может быть направлен на Украину после прекращения боевых действий и по приглашению Киева. Трёхсторонние консультации в Абу-Даби намечены на 10–11 ноября. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, одной из тем встречи станут взаимные гарантии безопасности.
Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента России Юрий Ушаков исключил приглашение европейцев на переговоры по Украине. По словам представителя Кремля, европейские политики смогут приехать в Абу-Даби как обычные путешественники, однако места за столом переговоров им не предусмотрены. Комментируя возможность их присутствия, Ушаков иронично заметил, что для поездки им достаточно купить билеты.