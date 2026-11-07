За день до переговоров России, США и Украины в Абу-Даби в Польше начнутся учения «коалиции желающих». Представитель МИД России Мария Захарова назвала эти манёвры аргументом против участия европейских стран в переговорах.

«Символично также и то, что данные учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия — США — Украина. Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего», — заявила Захарова.

Учения «Коалиция 26.2» запланированы на 9–22 ноября. По данным Минобороны Великобритании, в них примут участие около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран. Под руководством Великобритании и Франции они отработают переброску личного состава и техники, снабжение и взаимодействие подразделений.

В британском ведомстве заявили, что контингент может быть направлен на Украину после прекращения боевых действий и по приглашению Киева. Трёхсторонние консультации в Абу-Даби намечены на 10–11 ноября. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, одной из тем встречи станут взаимные гарантии безопасности.