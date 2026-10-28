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Регион
Опубликовано 28 октября, 17:05

«Если купят билеты»: Ушаков назвал «условие» участия европейцев в переговорах по Украине

Ушаков: Европейцев не собираются приглашать на переговоры по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Европейских представителей не планируют приглашать за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков сообщил в интервью журналисту ИС «Вести» Ольге Князевой.

«Они туда могут попасть, если купят билеты, но никто их за стол переговоров приглашать не собирается», — сказал он.

Ушаков также не подтвердил названную Владимиром Зеленским дату встречи в Абу-Даби — 10 ноября. По словам помощника президента, точные сроки трёхсторонних переговоров России, США и Украины станут известны в ближайшее время.

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Напомним, новый раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины может состояться в Абу-Даби в середине ноября. При этом состав российской делегации пока не утверждён. Ранее Еврокомиссия и Евросовет выражали готовность направить совместную делегацию на встречу.

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Татьяна Миссуми
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