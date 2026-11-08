Европейские страны намерены принять участие в переговорах по украинскому урегулированию, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби. Франция также планирует направить своего представителя в столицу ОАЭ. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в интервью радиостанции RTL, сообщает Reuters.

«Европейцы будут широко представлены. Франция будет в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих обсуждениях», — подчеркнул министр.

При этом Барро не назвал имя французского представителя, который отправится на переговоры. Однако глава дипломатического ведомства заверил, что Париж обязательно будет присутствовать на встрече.

Заявление французского министра прозвучало на фоне разногласий по поводу формата предстоящих консультаций. В Кремле ранее подчёркивали, что переговоры согласованы исключительно как трёхсторонние — с участием России, США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключал возможность присоединения европейских делегаций к этому формату.

Американская сторона анонсировала проведение переговоров 10–11 ноября. Ожидается, что участники обсудят пути урегулирования конфликта, взаимные гарантии безопасности, снижение напряжённости и гуманитарные вопросы. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Европейские представители также готовятся к контактам в ОАЭ. Кто непосредственно участвует в основном формате встречи и какова роль Европы — в хабе Life.ru.

Отношение Москвы к участию европейских стран обозначил и помощник российского лидера Юрий Ушаков. Как ранее сообщал Life.ru, он заявил, что европейцев не собираются приглашать за стол переговоров по Украине. При этом Ушаков иронично заметил, что приехать в Абу-Даби представители Европы могут, если самостоятельно купят билеты.