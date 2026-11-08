Новый подход Трампа к переговорам по Украине обеспокоил украинские СМИ
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Новый подход президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта привлёк внимание украинских СМИ. Вашингтон впервые поставил в центр переговоров не территориальные вопросы и локальные перемирия, а создание новой системы безопасности для всей Европы. На существенное изменение американской стратегии обратило внимание издание «Страна.ua».
«Само по себе то, что данные вопросы вынесены в центр переговоров, представляют собой существенное отличие от предыдущих попыток договориться», — говорится в публикации.
Журналисты отмечают, что США предлагают обсуждать не только завершение конфликта на Украине, но и более масштабные договорённости, которые затронут отношения России с европейскими государствами. В частности, речь идёт о новой архитектуре безопасности, учитывающей интересы Москвы.
Ранее Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения. По словам американского президента, будущая сделка может выйти далеко за рамки украинского урегулирования и определить принципы безопасности на всём европейском континенте.
Инициатива уже вызвала опасения у украинского руководства. Владимир Зеленский назвал потенциально опасной идею обсуждать новую систему европейской безопасности с участием России до достижения договорённостей о завершении боевых действий.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что Зеленский выступил против предложенной Трампом новой архитектуры безопасности Европы. Украинский политик заявил, что подобные переговоры могут привести к разделению континента на сферы влияния. Он также подчеркнул, что сначала необходимо урегулировать конфликт, а уже затем обсуждать более широкие договорённости между Россией и европейскими странами.