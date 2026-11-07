Владимир Зеленский назвал потенциально опасной инициативу администрации президента США Дональда Трампа по созданию новой архитектуры европейской безопасности с участием России. Украинский политик выступил против обсуждения подобных договорённостей до завершения конфликта. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

«Американская сторона хотела обсудить идею европейско-российской архитектуры безопасности… Это может быть опасно», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста Джейка Таппера.

По словам украинского политика, о возможном новом формате соглашений он узнал во время разговора со специальными представителями американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Консультации состоялись на фоне подготовки очередного раунда трёхсторонних переговоров России, США и Украины.

Зеленский отметил, что пока не располагает всеми подробностями американского предложения. При этом он считает неправильным начинать обсуждение широкой системы европейской безопасности, не достигнув предварительных договорённостей о прекращении боевых действий.

По его мнению, сначала необходимо определить условия завершения конфликта на Украине, затем согласовать гарантии безопасности для Киева и только после этого переходить к вопросам отношений России и европейских государств.

Украинский политик также выразил обеспокоенность возможным разделением Европы на сферы влияния. Он заявил, что Киев не заинтересован в повторении формата Ялтинской конференции 1945 года, на которой лидеры союзных держав обсуждали послевоенное устройство мира.

Ранее Life.ru сообщал о составе делегаций на предстоящих переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. Российскую сторону должен представить помощник президента Владимир Мединский. Среди основных тем встречи называются гарантии безопасности, снижение напряжённости, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.