Украина намерена поднять вопросы энергетического перемирия и экспорта сельскохозяйственной продукции на предстоящих трёхсторонних переговорах с Россией и США в Абу-Даби. Киев рассчитывает выяснить, готова ли Москва обсуждать подобные договорённости. Об этом заявил первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица в интервью телеканалу ТСН.

«Постараемся выполнять поручения президента по деэскалаторным решениям. Будем изучать готовность российской стороны идти на решение вопросов, связанных с энергетическим перемирием, с зерновыми вопросами, вывозом сельскохозяйственной продукции как нашей, так и российской», — сказал Кислица.

По его словам, украинская сторона заинтересована в конкретных результатах переговоров, однако не рассчитывает на значительный прорыв уже во время первой встречи. При этом представитель офиса Зеленского не исключил, что события могут развиваться достаточно быстро.

Кислица подчеркнул, что Киев не намерен участвовать в бесконечных консультациях исключительно ради самого переговорного процесса. По его мнению, каждая встреча должна завершаться определённым результатом, представляющим интерес для всех трёх сторон — Украины, России и США.

Представитель украинской администрации также напомнил, что в ходе предыдущих переговоров в Абу-Даби и Женеве обсуждались механизмы прекращения огня. В частности, военные специалисты разрабатывали протоколы действий на случай достижения политических договорённостей и рамочный документ о проверке соблюдения возможного перемирия.

Отдельное внимание Кислица уделил роли европейских стран. Он считает необходимым учитывать их позицию при обсуждении будущей архитектуры безопасности и гарантий для Украины. Перед новым раундом переговоров украинские представители проводили консультации с американскими и европейскими партнёрами в Брюсселе.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин собрал Совет безопасности перед переговорами по Украине в Абу-Даби. На совещании 6 ноября российский лидер подтвердил, что трёхсторонние консультации должны начаться 10 ноября. Глава государства предложил заранее обсудить предстоящую встречу с представителями российской делегации.