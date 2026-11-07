Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил против обсуждения с Россией раздела Европы на сферы влияния. По его мнению, будущая архитектура европейской безопасности должна основываться на защите от Москвы, а не на договорённостях с ней о распределении влияния. Об этом министр заявил на пресс-конференции, передаёт «Укринформ».

Сибига подчеркнул, что считает подобный подход к международным отношениям устаревшим. Он также отверг возможность повторения исторических соглашений, определявших послевоенное устройство Европы.

«Не будет больше сфер влияния. Не будет второй Ялты. Настало время европейской силы и единства», — заявил украинский министр.

По утверждению главы МИД, Россия не может выступать гарантом европейской безопасности. Сибига призвал европейские государства отказаться от половинчатых решений и продемонстрировать единство. При этом он настаивает, что вопросы безопасности континента должны обсуждаться с непосредственным участием европейских стран.

Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал масштабное соглашение с Россией, которое может затронуть не только Украину, но и всю Европу. Американский лидер выразил уверенность, что будущие договорённости будут положительно восприняты сторонами. При этом конкретные условия сделки он не раскрыл.

В Кремле ранее также высказались о необходимости участия европейских государств в обсуждении новой системы безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на определённом этапе урегулирования без диалога с представителями Европы обойтись не получится.

Свою позицию обозначила и глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она выступила против пересмотра действующей архитектуры безопасности, основанной на НАТО и Евросоюзе. По словам Каллас, Брюссель намерен добиваться включения Украины в существующие механизмы и рассчитывает получить место за столом переговоров.