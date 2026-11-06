Президент США Дональд Трамп анонсировал масштабное соглашение, которое может затронуть не только урегулирование украинского конфликта, но и всю Европу. Американский лидер заявил, что рассчитывает на достижение крупных договорённостей после переговоров со спецпредставителем президента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

Трамп подтвердил, что провёл встречу с российским представителем 5 ноября. При этом глава Белого дома отказался раскрывать содержание беседы, ограничившись прогнозом о будущем соглашении.

«Я не могу рассказать вам, что именно мы обсуждали. Но просто говорю вам: соглашение будет. Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину», — заявил американский президент.

По словам Трампа, масштабы предполагаемых договорённостей могут оказаться значительно шире украинского урегулирования. Он допустил, что их действие распространится на европейские страны.

«Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Американский лидер также выразил уверенность, что завершить конфликт на Украине удастся в относительно скором времени.

В тот же день в Белом доме состоялась встреча первой леди США Мелании Трамп с представителями России и Украины. Мероприятие было посвящено гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области. Российскую сторону представляли Кирилл Дмитриев и уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.

Позднее Трамп уточнил, что лично встречался с Дмитриевым, но не проводил переговоров с украинской делегацией. Таким образом, его заявление о масштабном соглашении пока остаётся прогнозом: о заключении окончательных договорённостей стороны не объявляли.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп провёл переговоры с Кириллом Дмитриевым, но не стал встречаться с представителями Украины. Американский президент подтвердил разговор со спецпредставителем России, однако подробностей не раскрыл. Украинская и российская делегации в тот же день участвовали в мероприятии Мелании Трамп, посвящённом гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области.