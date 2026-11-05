Представители США, НАТО, Украины и нескольких европейских стран провели в Брюсселе переговоры о возможных гарантиях безопасности Киеву после прекращения огня, сообщает издание Rapporteur. Встреча состоялась 5 ноября в резиденции генсека альянса Марка Рютте в преддверии нового раунда российско-американо-украинских консультаций.

За столом переговоров собрались представители Великобритании, Франции, Германии, Еврокомиссии и Украины. В обсуждении также участвовали советники по национальной безопасности. Стороны рассматривали возможные обязательства Вашингтона и европейских партнёров перед Киевом на случай прекращения боевых действий.

Украинскую делегацию возглавил руководитель Службы внешней разведки страны Рустем Умеров. По его словам, Киев заинтересован в создании действенного механизма гарантий, который не ограничивался бы политическими заявлениями. Помимо этого, участники встречи обсудили формирование новой архитектуры европейской безопасности.

Следующий раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. Ожидается, что участники обсудят урегулирование конфликта, вопросы безопасности и меры по снижению напряжённости. Российскую делегацию должен возглавить помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее Life.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал два возможных сценария завершения СВО — военный и дипломатический. По его словам, Москва предпочла бы добиться обеспечения своих интересов мирным путём, однако переговорное урегулирование требует политической воли со стороны Киева. Представитель Кремля подчеркнул, что украинским властям необходимо найти человека, готового взять на себя ответственность за заключение мирного соглашения. Пока дипломатического решения достичь не удалось, Россия продолжает специальную военную операцию.