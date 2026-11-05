Исход один! Песков назвал два сценария завершения СВО
Песков: Интересы РФ по Украине будут обеспечены военным или мирным путём
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Мирное урегулирование на Украине возможно, если в Киеве найдётся тот, кто возьмёт на себя политическую ответственность за это решение. О двух сценариях завершения СВО рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, для Москвы предпочтительно обеспечить свои интересы мирным путём. Песков связал продолжение специальной военной операции с тем, что добиться этого дипломатическими средствами до сих пор не удалось.
Представитель Кремля назвал два варианта — продолжение СВО или мирное решение путём переговоров, если в Киеве проявят политическую волю. В октябре Песков уже говорил, что для окончательного урегулирования нужен представитель Киева, готовый взять на себя ответственность.
Ранее Life.ru сообщал, что главной темой переговоров в Абу-Даби станут гарантии безопасности. Встреча делегаций России, Украины и США запланирована на 10–11 ноября. Российскую сторону представит делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским.