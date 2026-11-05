Мирное урегулирование на Украине возможно, если в Киеве найдётся тот, кто возьмёт на себя политическую ответственность за это решение. О двух сценариях завершения СВО рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, для Москвы предпочтительно обеспечить свои интересы мирным путём. Песков связал продолжение специальной военной операции с тем, что добиться этого дипломатическими средствами до сих пор не удалось.

Представитель Кремля назвал два варианта — продолжение СВО или мирное решение путём переговоров, если в Киеве проявят политическую волю. В октябре Песков уже говорил, что для окончательного урегулирования нужен представитель Киева, готовый взять на себя ответственность.