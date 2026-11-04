В Брюсселе 4 ноября пройдут консультации представителей Евросоюза, США, НАТО и Украины перед новым раундом переговоров Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби. Европейские страны намерены активнее участвовать в дипломатическом процессе, однако между ЕС и американской стороной сохраняются разногласия по отдельным вопросам урегулирования. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

К обсуждению присоединятся представители Франции, Германии и Великобритании. Также ожидается участие Всемирного банка. Одной из центральных тем станет восстановление Украины после завершения конфликта, включая экономическую поддержку и возможные гарантии безопасности. Встречу организует Еврокомиссия, которая подтвердила её проведение на уровне высокопоставленных чиновников и советников по национальной безопасности.

По информации Politico, в числе европейских представителей назывались руководитель аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт и Анна-Мария Бура из Европейского совета. При этом официальный состав делегаций полностью не раскрыт. В частности, пока не объявлено, кто именно будет представлять на консультациях Вашингтон и Киев.

Предстоящая встреча продолжит серию дипломатических контактов, состоявшихся в октябре в Майами и Осло. На них представители западных государств обсуждали условия возможного урегулирования и дальнейшую поддержку Украины. Теперь европейские участники рассчитывают согласовать свои позиции перед переговорами, на которых посредником между Москвой и Киевом выступят Соединённые Штаты.

Отдельной проблемой остаётся распределение полномочий внутри самого Евросоюза. По данным Politico, европейские государства до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, кто должен представлять объединение в мирном процессе. Кроме того, в Брюсселе сохраняется недовольство некоторыми действиями американских переговорщиков. На этом фоне ЕС стремится получить более заметную роль в обсуждении будущих договорённостей.

Следующий раунд переговоров России, США и Украины запланирован на 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Ранее Life.ru сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил проведение двухдневных консультаций в Абу-Даби на уровне переговорных команд, где стороны намерены обсудить прекращение конфликта, гарантии безопасности и гуманитарные вопросы.

Абу-Даби уже принимал представителей трёх государств в начале 2026 года. Первый раунд консультаций состоялся 23–24 января, второй — 4–5 февраля. Тогда делегации обсуждали условия урегулирования, включая вопросы безопасности и прекращения боевых действий. Одним из практических результатов стала договорённость об обмене военнопленными по формуле «157 на 157», реализованная 5 февраля. Однако добиться согласия по основным политическим вопросам сторонам не удалось.

В октябре дипломатические контакты возобновились. Российская сторона подтвердила готовность продолжить переговоры, после чего Москва и Вашингтон приступили к согласованию нового раунда. Предстоящая встреча в ОАЭ должна пройти в трёхстороннем формате, без официального участия представителей европейских государств.