Представители Евросоюза не смогут присоединиться к предстоящим переговорам по Украине в Абу-Даби, поскольку стороны уже согласовали трёхсторонний формат встречи. Однако в дальнейшем России всё равно придётся обсуждать с европейскими государствами новую систему безопасности на континенте. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью ИС «Вести».

«Рано или поздно всё равно, конечно же, поскольку речь пойдёт о системе безопасности в Европе, о будущей системе безопасности, что будет обязательно являться неотъемлемой частью урегулирования, то разговор с европейцами потребуется. Понять бы с кем», — заметил пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля пояснил, что переговорный процесс предусматривает участие исключительно Москвы, Киева и Вашингтона. Соединённые Штаты при этом выступят посредником между Россией и Украиной. Новый раунд консультаций запланирован на 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Ранее Life.ru сообщал, что Кремль выбрал главного переговорщика России на грядущих консультациях в Абу-Даби.