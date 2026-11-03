Кремль исключил Европу из переговоров в Абу-Даби, но допустил диалог в будущем
Песков: Участие Европы в переговорах в Абу-Даби невозможно, но диалог неизбежен
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Представители Евросоюза не смогут присоединиться к предстоящим переговорам по Украине в Абу-Даби, поскольку стороны уже согласовали трёхсторонний формат встречи. Однако в дальнейшем России всё равно придётся обсуждать с европейскими государствами новую систему безопасности на континенте. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью ИС «Вести».
«Рано или поздно всё равно, конечно же, поскольку речь пойдёт о системе безопасности в Европе, о будущей системе безопасности, что будет обязательно являться неотъемлемой частью урегулирования, то разговор с европейцами потребуется. Понять бы с кем», — заметил пресс-секретарь президента.
Представитель Кремля пояснил, что переговорный процесс предусматривает участие исключительно Москвы, Киева и Вашингтона. Соединённые Штаты при этом выступят посредником между Россией и Украиной. Новый раунд консультаций запланирован на 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Ранее Life.ru сообщал, что Кремль выбрал главного переговорщика России на грядущих консультациях в Абу-Даби.
Формат встречи предполагает участие России, США и Украины. Кто входит в делегации и как устроены переговоры — в хабе Life.ru.