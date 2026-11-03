Предстоящая встреча в Абу-Даби должна показать, готовы ли Россия и Украина продолжать переговоры, считает доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, запланированные контакты правильнее воспринимать как консультации, позволяющие определить круг вопросов для дальнейшего обсуждения.

«Каких-то прорывов ждать не стоит. Лучше сохранять сдержанный оптимизм», — заявил собеседник «Ридуса».

Наиболее вероятной темой специалист назвал гуманитарную повестку. Стороны могут обсудить обмен военнопленными и телами погибших, а также создание гуманитарных коридоров. Такие консультации помогут понять, есть ли готовность переходить к дальнейшим переговорам.

При этом движение к договорённостям эксперт связал с обстановкой в зоне конфликта. Он заявил, что удары ВСУ по мирным жителям, социальным учреждениям и гражданской инфраструктуре осложняют диалог.