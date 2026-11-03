«Сдержанный оптимизм»: Политолог назвал вероятные темы переговоров по Украине в ОАЭ
Эксперт Перенджиев: На встрече в ОАЭ определится судьба переговоров РФ и Украины
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Предстоящая встреча в Абу-Даби должна показать, готовы ли Россия и Украина продолжать переговоры, считает доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, запланированные контакты правильнее воспринимать как консультации, позволяющие определить круг вопросов для дальнейшего обсуждения.
«Каких-то прорывов ждать не стоит. Лучше сохранять сдержанный оптимизм», — заявил собеседник «Ридуса».
Наиболее вероятной темой специалист назвал гуманитарную повестку. Стороны могут обсудить обмен военнопленными и телами погибших, а также создание гуманитарных коридоров. Такие консультации помогут понять, есть ли готовность переходить к дальнейшим переговорам.
При этом движение к договорённостям эксперт связал с обстановкой в зоне конфликта. Он заявил, что удары ВСУ по мирным жителям, социальным учреждениям и гражданской инфраструктуре осложняют диалог.
Напомним, переговоры России и Украины при посредничестве США пройдут в столице ОАЭ Абу-Даби 10–11 ноября на рабочем уровне. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Помощник президента РФ Владимир Мединский сохранит пост главы российской переговорной делегации.