«Сплошная угадайка»: В РФ назвали условие для реальных подвижек на встрече в Абу-Даби
Посол Долгов: В Москве не ждут прорыва от переговоров в Абу-Даби по Украине
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Встреча дипломатов и политиков в Абу-Даби вряд ли принесёт прорыв. В Москве не видят принципиальных перемен в позиции Киева, а переговорный трек называют замороженным.
Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил НСН, что ожиданий у него нет. По его словам, цели специальной военной операции будут достигнуты — либо политическим путём, либо военным, если Киев и его западные спонсоры не будут готовы к компромиссу.
Долгов допустил подвижки, но только если Вашингтон окажет адекватное давление на Владимира Зеленского. Сам переговорный трек, по его оценке, давно заморожен.
Депутат Госдумы Андрей Климов в беседе с изданием указал, что украинские лидеры несамостоятельны в вопросе мира. По его мнению, на 90% всё зависит не от украинского народа, а от Великобритании и ЕС, которые дают команды Зеленскому.
«Территория бывшей Украинской ССР не является независимой», — приводит НСН слова парламентария.
Климов также сомневается, что британцы и некоторые другие страны готовы к какому-либо миру. Поэтому, считает он, могут решиться только технические вопросы, а глобальные — нет.
Американская позиция, по словам Климова, окончательно прояснится после промежуточных выборов. А с чем приедут украинцы, он назвал «сплошной угадайкой».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация 10-11 ноября прибудет в Абу-Даби для переговоров по Украине. По его словам, в центре обсуждения окажутся вопросы урегулирования украинского конфликта, гарантии безопасности, деэскалация и гуманитарные меры. Главным переговорщиком от РФ будет Владимир Мединский.