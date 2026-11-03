Встреча дипломатов и политиков в Абу-Даби вряд ли принесёт прорыв. В Москве не видят принципиальных перемен в позиции Киева, а переговорный трек называют замороженным.

Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил НСН, что ожиданий у него нет. По его словам, цели специальной военной операции будут достигнуты — либо политическим путём, либо военным, если Киев и его западные спонсоры не будут готовы к компромиссу.

Долгов допустил подвижки, но только если Вашингтон окажет адекватное давление на Владимира Зеленского. Сам переговорный трек, по его оценке, давно заморожен.

Депутат Госдумы Андрей Климов в беседе с изданием указал, что украинские лидеры несамостоятельны в вопросе мира. По его мнению, на 90% всё зависит не от украинского народа, а от Великобритании и ЕС, которые дают команды Зеленскому.

«Территория бывшей Украинской ССР не является независимой», — приводит НСН слова парламентария.

Климов также сомневается, что британцы и некоторые другие страны готовы к какому-либо миру. Поэтому, считает он, могут решиться только технические вопросы, а глобальные — нет.

Американская позиция, по словам Климова, окончательно прояснится после промежуточных выборов. А с чем приедут украинцы, он назвал «сплошной угадайкой».