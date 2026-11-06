Глава Белого дома Дональд Трамп не стал встречаться с представителями Украины в четверг, 5 ноября, ограничившись переговорами со спецпредставителем России по по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.