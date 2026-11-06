Трамп не стал встречаться с представителями Украины, которые находились в США
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Глава Белого дома Дональд Трамп не стал встречаться с представителями Украины в четверг, 5 ноября, ограничившись переговорами со спецпредставителем России по по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
«Нет, только с главным представителем России», — сказал Трамп журналистам.
Напомним, Дмитриев вместе с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой участвовали во встрече с первой леди США Меланией Трамп и представителями Украины, подводя итоги гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Позднее Трамп заявил, что провёл встречу с Кириллом Дмитриевым, но не стал раскрывать её подробности.