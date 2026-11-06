Трамп заявил, что провёл встречу с Кириллом Дмитриевым
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Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл встречу со спецпредставителем российского лидера, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.
«Да», — коротко ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.
При этом Трамп не стал приводить подробностей о состоявшейся встрече. Однако глава Белого дома анонсировал крупное соглашение по Украине.
Ранее Life.ru писал, что супруга Дональда Трампа Мелания передала через Кирилла Дмитриева послание для российского президента Владимира Путина. Содержание посланий в Белом доме не раскрыли.