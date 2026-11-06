Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения, которое затронет не только Украину, но и другие европейские страны. По его словам, договорённости выйдут за рамки урегулирования украинского конфликта и способны охватить всю Европу.

«Соглашение будет. Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснётся не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу», — подчеркнул Трамп.

Американский президент также выразил уверенность, что будущие договорённости получат положительную оценку.

«Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге», — добавил он.

Ранее Life.ru писал, что поражение Республиканской партии на выборах в Конгресс США способно заставить Трампа усилить давление на Киев. По мнению британской газеты The Telegraph, глава Белого дома попытается ускорить завершение украинского конфликта, несмотря на изменения в расстановке политических сил в Вашингтоне.