Президент России Владимир Путин высоко оценивает усилия американского лидера Дональда Трампа и его команды по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев во время мероприятия в Белом доме с участием первой леди США Мелании Трамп.

«Президент Путин также высоко ценит миротворческие усилия президента Трампа и его команды, работающей над мирным планом по Украине», — подчеркнул Дмитриев.

По словам спецпредставителя, глава Белого дома ранее обращался к российскому президенту с просьбой поддержать несколько гуманитарных инициатив. Они касались обмена заключёнными, освобождения американских граждан и оказания помощи нуждающимся. Путин, как сообщил Дмитриев, поддержал эти предложения.

Представитель Москвы подчеркнул, что взаимодействие России и США важно не только для двух государств, но и для международного сообщества. Он призвал продолжать совместную гуманитарную работу и выстраивать отношения на основе мира, партнёрства и процветания.