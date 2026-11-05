Результаты промежуточных выборов в США могут подтолкнуть президента Дональда Трампа к усилению давления на Украину ради скорейшего урегулирования конфликта. Такую оценку приводит британская газета The Telegraph.

Издание утверждает, что, несмотря на контакты с европейскими лидерами, Трамп по-прежнему рассматривает давление на Киев как один из способов ускорить достижение соглашения с Россией.

Европейские страны, по мнению Telegraph, в такой ситуации постараются сохранить поддержку Киева, в том числе за счёт финансирования и поставок вооружений.

Однако политическая ситуация внутри самих США после выборов существенно изменилась. Демократическая партия получила большинство как в Палате представителей, так и в Сенате. Новый состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года.

Контроль демократов над обеими палатами позволит им активнее проводить парламентские расследования, контролировать расходы администрации и затруднять проведение законодательной повестки Белого дома. При этом внешнеполитические полномочия президента полностью к Конгрессу не переходят.

The Telegraph обращает внимание и на санкционную политику. Трамп может использовать президентские полномочия для смягчения или временной приостановки действия отдельных ограничений против России, однако часть санкций закреплена законодательством и для их полноценной отмены потребуется участие Конгресса.

Результаты выборов одновременно могут дать сторонникам дальнейшей поддержки Украины дополнительные возможности. Демократы, получив контроль над Конгрессом, смогут продвигать новые инициативы по помощи Киеву, хотя для преодоления возможного президентского вето им потребуется поддержка части республиканцев.