Белый дом пообещал не допустить отмены ключевых решений президента США Дональда Трампа после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс. В администрации уверены, что политические оппоненты попытаются пересмотреть достижения главы государства, однако потерпят неудачу. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Белого дома.

«В последние два года его президентства демократы будут пытаться — и не смогут — отменить всё, что сделал президент Трамп», — говорится в публикации.

В Белом доме перечислили инициативы, которых могут добиваться демократы. Среди них — повышение налогов, смягчение миграционной политики, пересмотр энергетической стратегии и возвращение программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Особое внимание авторы заявления уделили социальной политике. Администрация утверждает, что демократы могут попытаться восстановить доступ несовершеннолетних к медицинским процедурам, связанным с гендерным переходом. Ещё одной возможной точкой противостояния назван импичмент. В администрации допустили, что оппозиция вновь попытается запустить процедуру отстранения президента от должности, а также расширить состав Верховного суда США.

Однако в Белом доме уверены, что подобные инициативы не принесут демократам желаемого результата. Представители администрации подчеркнули, что Трамп продолжит отстаивать собственную политическую программу, несмотря на изменение расстановки сил в Конгрессе.