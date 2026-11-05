Победа демократов на выборах в Конгресс США не заставит Вашингтон пересмотреть подход к Украине. Внешнюю политику по-прежнему определяют президент и госсекретарь, а не законодатели. Такую оценку «Газете.ru» дал председатель комитета Совфеда по регламенту Владимир Джабаров.

По его словам, сейчас со стороны окружения Владимира Зеленского и демократов идёт «словесный заказ». Но эта волна скоро спадёт.

«Внешнюю политику США на 90% определяют президент и госсекретарь. Вряд ли конгресс сможет реально вмешиваться», — приводит издание слова сенатора.

Конгресс действительно может ограничить финансирование отдельных инициатив Белого дома. Или, наоборот, обеспечить их деньгами. Но у Трампа остаётся право вето на любой законопроект, который расходится с его требованиями.

Поэтому Джабаров считает ожидания Киева преждевременными.

«Рано Зеленский радуется, якобы сейчас всё изменится. Ничего не изменится», — подытожил он.

Ранее Life.ru сообщал о переходе обеих палат Конгресса США под контроль демократов. По предварительным оценкам Bloomberg, партия получила не менее 223 мест в Палате представителей при необходимых 218. Большинство удалось обеспечить и в Сенате. Новый состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года, что изменит баланс сил в Вашингтоне на оставшиеся два года президентского срока Трампа.