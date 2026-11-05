Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США может серьёзно осложнить президенту Дональду Трампу проведение внешней политики. Оппозиция получила контроль над обеими палатами парламента и с января 2027 года сможет влиять на военные расходы, зарубежную помощь и решения Белого дома. Агентство Reuters выделило пять направлений, на которых возможны наиболее заметные изменения.

Одним из главных вопросов станет война с Ираном. Демократы намерены добиваться прекращения боевых действий без одобрения Конгресса. Для давления на администрацию они могут использовать бюджетные полномочия, блокировать назначения на государственные должности и требовать публичных объяснений дальнейших военных планов.

Ещё одно направление — Украина. Демократическое большинство способно возобновить рассмотрение крупных пакетов военной помощи Киеву. Часть таких инициатив могут поддержать и республиканцы, что теоретически позволит преодолеть президентское вето при наличии двух третей голосов в обеих палатах. Кроме того, законодатели могут выступить против смягчения санкций в отношении российского энергетического сектора.

Перемены возможны и в отношениях с Израилем. На фоне войны в секторе Газа среди демократов усилилась критика американской военной поддержки страны. В результате Конгресс может попытаться ограничить отдельные поставки вооружений или пересмотреть ежегодную помощь, базовый объём которой составляет $3,8 млрд.

Отдельный спор ожидается вокруг оборонного бюджета. Трамп предложил увеличить военные расходы на 67%, до $1,5 трлн, однако демократы выступают против такого роста. Одновременно они намерены добиваться восстановления финансирования зарубежных программ, которые администрация ранее сократила или приостановила.

Пятым направлением станет Латинская Америка. Демократическое большинство может инициировать расследования действий американских властей в Венесуэле, включая операцию по отстранению Николаса Мадуро, а также проверить обстоятельства ударов по судам у побережья страны. Под парламентский контроль могут попасть санкционная политика в отношении Кубы и предполагаемое вмешательство Вашингтона в выборы других государств региона.

Однако контроль над Конгрессом не означает, что демократы смогут самостоятельно изменить внешнеполитический курс США. Президент сохраняет право вето и значительные полномочия в международных вопросах. В Белом доме уже предупредили, что попытки отменить ключевые решения Трампа встретят сопротивление администрации.

Ранее Life.ru сообщал о переходе обеих палат Конгресса США под контроль демократов. По предварительным оценкам Bloomberg, партия получила не менее 223 мест в Палате представителей при необходимых 218. Большинство удалось обеспечить и в Сенате. Новый состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года, что изменит баланс сил в Вашингтоне на оставшиеся два года президентского срока Трампа.