Поражение Республиканской партии на выборах в Конгресс США пока не окажет существенного влияния на интересы России. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он написал об этом в своём канале в MAX, комментируя результаты голосования и возможные последствия для отношений Москвы и Вашингтона.

«Дональд Трамп разгромно проиграл битву за Конгресс. Как это отразится на наших интересах? Думаю, что капитально пока никак», — отметил политик.

По словам Медведева, для России первостепенное значение имеют два вопроса: урегулирование украинского конфликта и американские санкции. Он назвал консультации с нынешней администрацией США по Украине достаточно полезными, однако подчеркнул, что пока они не привели к существенным изменениям ситуации.

Зампред Совбеза предположил, что после поражения республиканцев Владимир Зеленский станет ещё меньше прислушиваться к Дональду Трампу. При этом американский президент сохраняет инструменты давления на Киев, включая возможность ограничения разведывательной поддержки и доступа к системе Starshield. Однако Медведев усомнился, что глава Белого дома решится на подобные меры в условиях усиливающегося противостояния с демократами.

Более сложной политик назвал ситуацию с антироссийскими санкциями. По его оценке, демократы могут попытаться добиться ужесточения ограничений, в том числе используя угрозу импичмента Трампа. Вместе с тем новые санкции способны спровоцировать рост цен на нефть и топливо в США, а также осложнить отношения Вашингтона с Москвой, которые американский лидер считает одним из своих внешнеполитических достижений.

Медведев также допустил, что Трампу придётся сосредоточиться на внутренних политических проблемах и завершении военной кампании против Ирана. В результате, по его мнению, решения американской администрации станут преимущественно ситуативными. Самой России зампред Совбеза посоветовал не отвлекаться на американские выборы и продолжать добиваться поставленных целей на поле боя.