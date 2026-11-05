Россия должна продолжать добиваться победы на поле боя независимо от итогов выборов в Конгресс США, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём канале в MAX. По его мнению, поражение республиканцев во главе с президентом Дональдом Трампом пока не окажет существенного влияния на российские интересы.

«Мы же должны, невзирая на всякие выборы в далёкой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза выделил два ключевых для Москвы вопроса: урегулирование украинского конфликта и американские санкции. Он отметил, что консультации с администрацией Трампа по Украине остаются полезными, однако пока не привели к существенным изменениям. При этом Медведев предположил, что после поражения республиканцев Владимир Зеленский станет ещё меньше прислушиваться к американскому президенту.

По оценке политика, Трамп теоретически способен ограничить передачу Киеву разведывательной информации, отключить доступ к системе Starshield и принять другие меры давления. Однако Медведев сомневается, что глава Белого дома пойдёт на подобные шаги, поскольку после потери контроля над Конгрессом ему придётся учитывать позицию демократов.

Отдельно зампред Совбеза рассмотрел возможное ужесточение антироссийских санкций. Он допустил, что демократы попытаются добиться новых ограничений в обмен на отказ от инициатив по импичменту Трампа. Вместе с тем, по его мнению, подобное решение может спровоцировать рост мировых цен на нефть, вызвать недовольство американских автомобилистов и окончательно осложнить отношения Вашингтона с Москвой.

Медведев также связал поражение республиканцев с последствиями американской военной кампании против Ирана. Он считает, что Трамп оказался перед сложным выбором между внутренними политическими проблемами и внешнеполитическими обязательствами. Поэтому, предположил политик, американский президент будет реагировать на возникающие проблемы ситуативно, активно используя право вето.