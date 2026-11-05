Потеря республиканцами большинства в Конгрессе США не заставила администрацию Дональда Трампа отступать. В Белом доме уверены, что демократы не смогут отменить ключевые реформы действующего президента или добиться его отстранения от должности. Более того, в администрации предупредили оппонентов, что любые попытки пересмотреть политический курс Вашингтона закончатся неудачей.

В официальном заявлении Белого дома отметили, что после победы на выборах представители Демократической партии могут попытаться изменить решения администрации Трампа. Среди потенциальных целей оппозиции названы политика в отношении южной границы США, налоговая реформа, добыча энергоресурсов, программы разнообразия (DEI), регулирование судебной системы и возможный запуск новой процедуры импичмента.

При этом в администрации напомнили, что прежние прогнозы политических противников о политическом крахе Трампа не оправдались. Там выразили уверенность, что и на этот раз оппоненты президента просчитались.

«Каждый раз, когда радикальные левые, фейковые новости и профессиональный панический класс писали некролог президенту Трампу, они ошибались. Они ошибутся снова», — говорится в заявлении Белого дома.

Представители американской администрации также подчеркнули, что не намерены отказываться от уже реализованных инициатив. По их оценке, даже контроль демократов над обеими палатами Конгресса не гарантирует им возможности полностью пересмотреть политическое наследие действующего президента.

В Белом доме отдельно высказались о перспективах нового импичмента Трампу. Там считают, что подобные инициативы, как и попытки свернуть его программу, обречены на неудачу.

«Попытки объявить ему импичмент, свернуть его повестку или обратить вспять успехи его администрации постигнет та же участь, что и предыдущие попытки радикальных левых — провал», — заявили в администрации, добавив, что американский лидер «никогда не прекратит борьбу».

По итогам промежуточных выборов республиканцы лишились контроля над обеими палатами Конгресса США. Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Сам Трамп публично поздравил демократов с победой, однако отметил, что его партия могла бы показать значительно лучший результат, если бы он лично участвовал в избирательной кампании.

Белый дом готовится к противостоянию с новым большинством. Какие результаты показали выборы в США 2026 года и сколько мест получили партии — в итоговом хабе Life.ru.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп согласился с оценкой вице-президента Джей Ди Вэнса, связавшего поражение республиканцев на промежуточных выборах с конфликтом вокруг Ирана. Американский президент объяснил неудачу своей партии временным ростом цен на бензин, вызванным военными действиями. При этом Трамп подчеркнул, что даже с учётом электоральных последствий не стал бы менять решение о начале операции против Ирана.