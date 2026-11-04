Президент США Дональд Трамп согласился с оценкой вице-президента Джей Ди Вэнса, который назвал конфликт с Ираном главной причиной неудачи республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Американский лидер связал поражение своей партии с временным ростом цен на бензин из-за военных действий.

«Я думаю, по большей части это правда, потому что это [война с Ираном] ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина», — сказал Трамп журналистам.

При этом президент подчеркнул, что не стал бы менять своё решение о начале военной операции против Ирана, даже если бы ему пришлось принимать его заново.

На промежуточных выборах 3 ноября американцы выбирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. По предварительным прогнозам, демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса. Новый состав законодательного органа приступит к работе в январе 2027 года.

Ранее Life.ru писал, что Джей Ди Вэнс назвал военную операцию против Ирана главным фактором поражения республиканцев. По мнению вице-президента, именно конфликт лишил партию большинства в обеих палатах Конгресса. Он также заявил, что обсуждение дальнейшей стратегии республиканцев следует начать с признания этой причины.