Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября. Свою оценку он изложил в соцсети X.

«Причина нашего поражения — это война [с Ираном]. Сам президент [США Дональд Трамп] заявил об этом вчера ночью», — написал Вэнс. Он считает, что обсуждение дальнейших действий партии должно начинаться с признания роли конфликта.

По словам вице-президента, проблема заключалась не только в низкой явке сторонников республиканцев. Многие американцы, голосовавшие за Трампа и Вэнса в 2024 году, на этот раз поддержали демократов. Среди причин недовольства этих избирателей Вэнс перечислил стоимость жизни, инфляцию и политику Вашингтона в отношении Израиля. По его словам, они хотели прекращения войны и большего внимания к внутренним проблемам США.

При этом вице-президент сообщил, что сохраняет надежду на будущее страны. Сторонникам военной кампании он предложил открыто объяснить, почему они считают её оправданной ценой электоральных потерь.

Вице-президент назвал одну из причин поражения своей партии. Полные итоги выборов в США и распределение мест между демократами и республиканцами собраны в хабе Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, что промежуточные выборы прошли в США 3 ноября. По предварительным прогнозам, демократы получают полный контроль над обеими палатами Конгресса. Новый состав начнёт работу в январе 2027 года. При этом, как пишет Politico, успех демократов стал для европейских политиков отличной новостью после двух лет напряжённых отношений с администрацией Дональда Трампа.