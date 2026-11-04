Некоторые помощники Дональда Трампа ожидают, что президент США частично возложит ответственность за поражение республиканцев на выборах в Конгресс на главу Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщила в соцсети X корреспондент CBS Дженнифер Джейкобс.

По её словам, в окружении президента связывают неудачу партии с войной против Ирана и считают, что без конфликта результаты голосования могли быть другими. В числе тех, кого президент также может обвинить, журналистка назвала командующего СЕНТКОМ адмирала Брэдли Купера и председателя Комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна. Оба, по её словам, сыграли важную роль в ведении военной кампании.

Промежуточные выборы прошли в США 3 ноября. По прогнозам американских СМИ, демократы получают контроль над обеими палатами Конгресса. Новый состав начнёт работу в январе 2027 года.

Ранее Life.ru рассказывал о разногласиях в администрации Трампа по поводу дальнейших действий против Ирана. По данным Axios, Хегсет и госсекретарь Марко Рубио скептически оценивали перспективы соглашения с Тегераном, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланники выступали за прямые переговоры.