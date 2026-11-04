Победа демократов на выборах в Конгресс грозит администрации президента США Дональда Трампа расследованиями и серьёзными препятствиями при продвижении инициатив, полагает заместитель директора Центра политической информации Анастасия Гафарова.

По её оценке, оппозиция настроена на противостояние. Член Палаты представителей от Демократической партии Роберт Гарсия, который может возглавить комитет по надзору, уже посоветовал республиканцам нанимать адвокатов. Контроль над нижней палатой позволит демократам инициировать расследования, запрашивать документы и вызывать чиновников.

В Сенате у политических противников президента появится возможность задерживать утверждение предложенных им кандидатур на министерские посты. Эксперт полагает, что сочетание этих инструментов практически остановит продвижение законодательной программы Трампа.

«Но в любом случае первое время Белый дом будет трясти», — подчеркнула политолог в беседе с «Газетой.ru».