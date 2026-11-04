Дональд Трамп сам несёт ответственность за поражение республиканцев на выборах в Конгресс, заявил политолог Малек Дудаков. По его оценке, президент США затянул переговоры с Россией, а теперь добиваться договорённостей ему будет сложнее.

Внешняя политика США по-прежнему остаётся в ведении Белого дома, но новый состав Конгресса может мешать Трампу в реализации решений, объяснил американист.

«Тут ему остаётся только пенять на себя, потому что он сам затянул переговорный процесс до того момента, пока потерял позиции внутри Америки», — отметил собеседник «Абзаца».

Он добавил, что в Киеве и европейских столицах рассчитывают на возобновление американских траншей Украине. Однако победа демократов сама по себе не гарантирует возвращения прежней поддержки.