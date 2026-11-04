«Остаётся пенять на себя»: Американист возложил на Трампа вину за разгром республиканцев
Политолог Дудаков заявил о вине Трампа в поражении республиканцев на выборах
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Дональд Трамп сам несёт ответственность за поражение республиканцев на выборах в Конгресс, заявил политолог Малек Дудаков. По его оценке, президент США затянул переговоры с Россией, а теперь добиваться договорённостей ему будет сложнее.
Внешняя политика США по-прежнему остаётся в ведении Белого дома, но новый состав Конгресса может мешать Трампу в реализации решений, объяснил американист.
«Тут ему остаётся только пенять на себя, потому что он сам затянул переговорный процесс до того момента, пока потерял позиции внутри Америки», — отметил собеседник «Абзаца».
Он добавил, что в Киеве и европейских столицах рассчитывают на возобновление американских траншей Украине. Однако победа демократов сама по себе не гарантирует возвращения прежней поддержки.
Напомним, по итогам промежуточных выборов 3 ноября демократы получили большинство и в Сенате, и в Палате представителей США. Дональд Трамп сказал, что итог голосования его немного удивил, так как он рассчитывал на более сильный результат своих соратников.
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