Американский миллиардер Илон Маск впервые прокомментировал предварительные итоги промежуточных выборов в Конгресс США, на которых Республиканская партия столкнулась с серьёзными трудностями. Предприниматель, вложивший сотни миллионов долларов в поддержку республиканцев, отреагировал на результаты голосования ироничным сообщением в соцсети X.

«Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы в этот раз не сработали», — написал Маск.

Шутка прозвучала на фоне сообщений о рекордных расходах миллиардера на избирательную кампанию. По подсчётам The New York Times, Маск направил на поддержку кандидатов от Республиканской партии 474 миллиона долларов. Это рекордная сумма для одного избирательного цикла среди частных спонсоров, не считая состоятельных политиков, финансировавших собственные кампании.