Больше не «оплот республиканцев»: Демократ впервые за 32 года станет губернатором Техаса
Джина Инохоса станет первым за 32 года губернатором-демократом в Техасе
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Представитель Демократической партии Джина Инохоса победила действующего губернатора Техаса Грега Эбботта на промежуточных выборах в США. Республиканец, руководивший штатом три срока подряд, не смог переизбраться. О результатах голосования сообщили NBC, CBS и NPR.
Победа Инохосы стала исторической для демократов: впервые с 1995 года они получат контроль над губернаторским креслом в Техасе, который на протяжении десятилетий считался одним из главных оплотов республиканцев.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал поражение однопартийца в Truth Social. По его мнению, Эбботт проиграл из-за отхода от республиканских принципов.
«Если бы губернатор Техаса Грег Эбботт не превратился в RINO («республиканца только по названию») за последние полгода своей политической карьеры, он бы не проиграл», — написал американский лидер.
Инохоса станет первым губернатором Техаса латиноамериканского происхождения. Она выросла в долине Рио-Гранде, до прихода в политику занималась юридической практикой в сфере гражданского и трудового права, а в 2016 году была избрана в палату представителей штата.
Ещё одним успехом демократов в Техасе стала победа Джеймса Таларико на выборах в Сенат США. Он обошёл республиканца Кена Пакстона, генерального прокурора штата и союзника Трампа.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп выразил готовность сотрудничать с демократами в случае их победы на выборах в Конгресс. Американский лидер пообещал признать результаты голосования независимо от того, какая партия получит большинство. При этом ранее он предупреждал, что может использовать президентское вето для блокировки инициатив политических оппонентов.