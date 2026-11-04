Представитель Демократической партии Джина Инохоса победила действующего губернатора Техаса Грега Эбботта на промежуточных выборах в США. Республиканец, руководивший штатом три срока подряд, не смог переизбраться. О результатах голосования сообщили NBC, CBS и NPR.

Победа Инохосы стала исторической для демократов: впервые с 1995 года они получат контроль над губернаторским креслом в Техасе, который на протяжении десятилетий считался одним из главных оплотов республиканцев.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал поражение однопартийца в Truth Social. По его мнению, Эбботт проиграл из-за отхода от республиканских принципов.

«Если бы губернатор Техаса Грег Эбботт не превратился в RINO («республиканца только по названию») за последние полгода своей политической карьеры, он бы не проиграл», — написал американский лидер.

Инохоса станет первым губернатором Техаса латиноамериканского происхождения. Она выросла в долине Рио-Гранде, до прихода в политику занималась юридической практикой в сфере гражданского и трудового права, а в 2016 году была избрана в палату представителей штата.

Ещё одним успехом демократов в Техасе стала победа Джеймса Таларико на выборах в Сенат США. Он обошёл республиканца Кена Пакстона, генерального прокурора штата и союзника Трампа.