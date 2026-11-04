Поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США вызвало в Европе радость и злорадство. Как пишет Politico, успех демократов стал для европейских политиков долгожданным поводом для облегчения после двух лет напряжённых отношений с администрацией Дональда Трампа.

По оценке издания, результаты голосования могут предоставить Евросоюзу временную передышку в отношениях с Вашингтоном. Журналисты полагают, что американскому президенту придётся уделять больше внимания внутренним политическим проблемам, а не противостоянию с европейскими союзниками.

Politico отмечает, что европейцы рассчитывают на ослабление давления со стороны Белого дома после продолжительных торговых споров и угроз введения пошлин. При этом издание не ожидает, что Вашингтон обязательно станет более предсказуемым партнёром.

Ещё одним последствием выборов журналисты называют возможное ослабление европейских правых партий, пользующихся поддержкой Трампа. По мнению Politico, поражение республиканцев демонстрирует политические риски слишком тесного сотрудничества с американским лидером.