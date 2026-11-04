Потеря республиканцами контроля над обеими палатами Конгресса США стала серьёзным ударом по президенту Дональду Трампу. К такому выводу пришли ведущие зарубежные издания, анализируя предварительные итоги промежуточных выборов 3 ноября. Американские избиратели выразили недовольство ростом стоимости жизни, экономической политикой Белого дома и действиями администрации, пишет Financial Times.

Британская газета назвала результаты голосования «сокрушительным ударом» по Трампу. Демократы сумели укрепить позиции даже в традиционно республиканских штатах, включая Канзас и Техас. По оценке издания, существенную роль сыграли высокие цены на топливо и последствия торговой политики президента, вызвавшие недовольство в том числе среди американских фермеров.

Аналитик Bloomberg Рональд Браунштейн обратил внимание на ослабление электоральной коалиции MAGA, которая помогла Трампу вернуться в Белый дом. Проблемы республиканцев проявились среди белых избирателей без высшего образования и жителей сельских районов, прежде считавшихся надёжной опорой президента. При этом успех демократов на промежуточных выборах ещё не гарантирует им победу в президентской гонке 2028 года.

Ещё жёстче итоги голосования оценила обозреватель The Guardian Мойра Донеган. Её статья вышла под заголовком «Похоронный звон по трампизму наконец прозвучал». Автор считает, что американцы проголосовали за ограничение власти президента, которому в 2027 году придётся работать с оппозиционным Конгрессом. Демократы получат возможность проводить расследования деятельности администрации, блокировать отдельные назначения и препятствовать законодательным инициативам республиканцев.

О возможных последствиях американских выборов для Европы рассказало Politico. В специальном выпуске подкаста Brussels Playbook успех демократов назвали «синим цунами», однако предупредили, что ослабление Трампа внутри США не обязательно улучшит трансатлантические отношения. Авторы допустили, что столкнувшийся с сопротивлением Конгресса президент может переключить больше внимания на европейскую политику, что создаст новые сложности для союзников Вашингтона.

Французская Le Monde связала поражение республиканцев с масштабным недовольством американцев действиями Трампа. Газета отмечает, что демократы добились успехов не только в колеблющихся штатах, но и в консервативных регионах, где президент два года назад пользовался значительной поддержкой. При этом новый состав Конгресса может открыть период продолжительного противостояния между законодательной властью и Белым домом.

Индийская The Economic Times также назвала итоги выборов первым серьёзным ограничением власти Трампа после его возвращения на президентский пост. По оценке издания, демократы смогут препятствовать реализации части его политической программы, добиваться расследований деятельности администрации и влиять на утверждение высокопоставленных чиновников. Новый баланс сил определит отношения между Конгрессом и Белым домом на оставшиеся два года президентского срока.

Ранее Life.ru сообщал, что Демократическая партия обеспечила себе большинство в обеих палатах Конгресса США. Согласно опубликованным утром 4 ноября оценкам Bloomberg, демократы получили не менее 223 мест в Палате представителей при необходимых 218, а в Сенате им прогнозировали 54 мандата. Новый состав американского парламента приступит к работе в январе 2027 года. При этом сам Трамп отказался считать поражение республиканцев личной неудачей.

Между тем политолог Анастасия Гафарова предупредила о возможных политических потрясениях в США после перехода Конгресса под контроль демократов. По её оценке, оппозиция может начать масштабные проверки деятельности администрации и осложнить утверждение президентских назначенцев. Эксперт допустила, что противостояние законодательной и исполнительной власти серьёзно затруднит работу Белого дома.