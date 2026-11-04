Лидер демократов в Сенате США Шумер пообещал прекратить войну в Иране
Чак Шумер. Обложка © ТАСС / AP / Allison Robbert
Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер пообещал добиваться прекращения войны с Ираном после победы своей партии на промежуточных выборах в Конгресс. Выступая перед журналистами 4 ноября, политик подчеркнул, что к инициативам демократов по прекращению боевых действий уже начинают присоединяться некоторые республиканцы.
«Эта война должна быть закончена», — заявил Шумер.
Сенатор также раскритиковал президента США Дональда Трампа за отсутствие чётких объяснений целей затянувшегося конфликта. По мнению Шумера, Конгресс должен использовать свои полномочия, чтобы ограничить военные действия, не получившие необходимого одобрения законодателей.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном главной причиной поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. По его словам, многие американцы, поддержавшие Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, теперь отдали голоса демократам. Среди причин недовольства избирателей Вэнс выделил рост стоимости жизни, инфляцию и политику Вашингтона в отношении Израиля.