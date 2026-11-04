Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер пообещал добиваться прекращения войны с Ираном после победы своей партии на промежуточных выборах в Конгресс. Выступая перед журналистами 4 ноября, политик подчеркнул, что к инициативам демократов по прекращению боевых действий уже начинают присоединяться некоторые республиканцы.

«Эта война должна быть закончена», — заявил Шумер.

Сенатор также раскритиковал президента США Дональда Трампа за отсутствие чётких объяснений целей затянувшегося конфликта. По мнению Шумера, Конгресс должен использовать свои полномочия, чтобы ограничить военные действия, не получившие необходимого одобрения законодателей.