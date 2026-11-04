Каллас надеется, что новый Конгресс США продолжит поддержку Украины
Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
ЕС рассчитывает, что новый состав Конгресса США продолжит помогать Украине и усилит давление на Россию. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя итоги промежуточных выборов в Соединённых Штатах.
По словам Каллас, американские избиратели уже обозначили свою позицию, однако теперь важно, как результаты голосования отразятся на дальнейшей политике Вашингтона.
«Надеюсь, что новый Конгресс и Сенат продолжат поддерживать Украину и усиливать давление на Россию», — сказала дипломат в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Каллас подчеркнула, что совместные действия Вашингтона и Брюсселя, по её мнению, могут оказаться эффективнее отдельных инициатив. Она считает, что усиление давления должно побудить Москву прекратить боевые действия на Украине.
«Европа и США гораздо сильнее вместе», — отметила дипломат.
Ранее Life.ru сообщал, что европейские политики с воодушевлением встретили победу демократов на выборах в Конгресс США. По данным Politico, результаты голосования вызвали облегчение в европейских столицах после двух лет напряжённых отношений с администрацией Дональда Трампа. В ЕС рассчитывают, что поражение республиканцев ослабит давление Вашингтона на европейских союзников, хотя дальнейшая политика Белого дома остаётся непредсказуемой.