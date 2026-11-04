ЕС рассчитывает, что новый состав Конгресса США продолжит помогать Украине и усилит давление на Россию. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя итоги промежуточных выборов в Соединённых Штатах.

По словам Каллас, американские избиратели уже обозначили свою позицию, однако теперь важно, как результаты голосования отразятся на дальнейшей политике Вашингтона.

«Надеюсь, что новый Конгресс и Сенат продолжат поддерживать Украину и усиливать давление на Россию», — сказала дипломат в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Каллас подчеркнула, что совместные действия Вашингтона и Брюсселя, по её мнению, могут оказаться эффективнее отдельных инициатив. Она считает, что усиление давления должно побудить Москву прекратить боевые действия на Украине.

«Европа и США гораздо сильнее вместе», — отметила дипломат.