Президент США Дональд Трамп допустил, что в новом бальном зале Белого дома однажды могут пройти торжественные приёмы с участием Владимира Путина и Си Цзиньпина. Американский лидер рассказал, что при строительстве объекта особое внимание уделяют безопасности гостей, включая глав государств. По его словам, сооружение должно выдерживать серьёзные угрозы и обеспечивать защиту даже во время масштабных мероприятий.

Трамп подчеркнул, что новый зал проектируют как особо прочное сооружение с современными защитными технологиями. В частности, конструкция предусматривает бронированные элементы и специальное остекление боковых стен, которое позволит совместить безопасность с прозрачностью пространства.

«Если он принимает за ужином президента Китая, России или любой другой страны, то все гости, будь их две или две с половиной тысячи, будут в полной безопасности», — заявил американский президент.

Глава Белого дома также назвал здание одним из самых прочных из когда-либо построенных. По его словам, при проектировании учитывали необходимость обеспечить безопасность президента и приглашённых высокопоставленных лиц. Новый комплекс, как утверждает Трамп, будет включать не только бальный зал, но и целый ряд защищённых объектов.

Речь идёт о бомбоубежище, современном госпитале и медицинских помещениях, сверхсекретных военных объектах, конструкциях, устойчивых к ракетным ударам, а также крышах и потолках, защищённых от атак беспилотников. Кроме того, проект предусматривает пуленепробиваемое остекление.

Строительство стало частью масштабной реконструкции Белого дома, которую Трамп начал после возвращения на пост президента. В рамках работ американский лидер распорядился частично снести Восточное крыло, чтобы освободить место для нового зала. Ранее он также изменил оформление резиденции, добавив в интерьеры золотую отделку и антикварные предметы.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о практически невозможном демонтаже нового бального зала Белого дома после завершения строительства. Американский президент объяснил это использованием особо прочного бетона, который, по его словам, должен выдерживать даже ядерную атаку.