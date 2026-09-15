Белый дом по-петербургски: Архитектор сравнила новый бальный зал с Эрмитажем

Будущий бальный зал Белого дома действительно напоминает Георгиевский зал Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, однако речь скорее идёт не о копировании, а об общей традиции парадной классики. Об этом ТАСС рассказала архитектор, руководитель бюро MAD Architects Мария Николаева. Сходство можно увидеть и на официальных рендерах американского проекта.

«Оба пространства решены в традиции парадного дворцового интерьера: вытянутый симметричный зал, регулярный ритм колонн, бело-золотая палитра, крупные люстры. Однако корректнее говорить не о заимствовании или прямом копировании, а о современной интерпретации общей традиции парадной классики, ярким примером которой является Эрмитаж», — объяснила Николаева.

По её словам, в обоих случаях используется язык европейского неоклассицизма с отсылкой к торжественным имперским дворцовым традициям, но без политического смысла. Архитектор также обратила внимание на фигуру главы Комиссии изящных искусств США Родни Мимса Кука-младшего, участвовавшей в согласовании американского проекта. Кук неоднократно бывал в России и в 2017 году выступал в Государственном Эрмитаже.

При этом Николаева подчёркивает, что при ближайшем рассмотрении различия между залами существеннее внешнего сходства. Георгиевский зал появился по проекту Джакомо Кваренги в конце XVIII века, а после пожара 1837 года его восстановили под руководством Василия Стасова, использовав белый каррарский мрамор.

Будущий банкетный зал Белого дома значительно крупнее: его площадь составляет около 22 тыс. квадратных футов, или примерно 2 тыс. квадратных метров. Весь новый комплекс Восточного крыла занимает около 89–90 тыс. квадратных футов — свыше 8 тыс. квадратных метров.

«На рендерах мы видим декор более плотный: позолота не акцентирует детали, а заливает пространство целиком. Разные эпохи — разная логика: там камень «на века», здесь современные материалы для многофункциональных пространств XXI века», — отметила Николаева.

Таким образом, по мнению архитектора, сходство проявляется прежде всего в композиции, колоннаде, симметрии и бело-золотой гамме. Однако масштаб, материалы и насыщенность декора выдают уже современное прочтение дворцовой эстетики, а не прямую копию петербургского интерьера.

Ранее Life.ru рассказывал, что Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа продолжить строительство бального зала Белого дома. До этого проект приостанавливали из-за судебного спора о полномочиях президента при реконструкции исторического комплекса. Строительство нового Восточного крыла и бального зала стало одним из самых обсуждаемых архитектурных проектов нынешней администрации.