Трампу разрешили продолжить строительство огромного бального зала в Белом доме

Строительство нового бального зала на территории Белого дома продолжится. Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа продолжить работы, отменив временный запрет, который должен был начать действовать в ближайшие дни, сообщает AP.

Решение было принято минимальным большинством. Судьи сочли, что у Национального фонда охраны исторического наследия недостаточно юридических оснований для оспаривания проекта.

В администрации Трампа настаивают, что новый комплекс необходим, в частности, для обеспечения безопасности планируемого подземного военного объекта и проведения крупных мероприятий в защищённом помещении. Согласно материалам дела, основные элементы комплекса могут появиться уже в течение нескольких месяцев.

Сам Трамп после решения суда заявил, что проект продолжится без новых условий и угроз.

Однако спор вокруг полномочий президента не завершён. Национальный фонд охраны исторического наследия заявил о разочаровании решением и указал, что суд не рассмотрел главный довод организации: по её позиции, реконструкция Белого дома требует согласия Конгресса.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сгенерированный ИИ ролик, в котором показывает Джорджу Вашингтону бальный зал Белого дома. Строительство нового зала Трамп продвигает с начала нынешнего президентского срока.