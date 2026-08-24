WP: Тайный бункер Обамы под Белым домом спутал Трампу планы на бальный зал

Секретное убежище под Белым домом может ослабить позиции администрации президента США Дональда Трампа в судебном споре из-за строительства бального зала. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на бывших американских чиновников.

Власти объясняют необходимость проекта стоимостью $600 миллионов вопросами национальной безопасности. Новый комплекс якобы нужен, чтобы президент и его ближайшие помощники могли продолжать управлять страной в случае нападения.

Однако под резиденцией уже находится защищённый командный пункт. По данным собеседников газеты, его построили при Бараке Обаме на глубине более 18 метров и рассчитали на ядерный удар. Внутри несколько недель могут укрываться десятки человек.

Наличие такого объекта ставит под сомнение довод Белого дома об отсутствии безопасного помещения. Именно соображения безопасности позволяют администрации пока продолжать часть работ, несмотря на решения нижестоящих судов.

Суды потребовали остановить возведение наземной части до получения одобрения конгресса. Верховный суд временно разрешил не прекращать стройку, пока рассматривает экстренную жалобу команды Трампа.

В Белом доме настаивают, что новый комплекс необходим в том числе для защиты от беспилотников. Бывшие чиновники при этом не понимают, почему администрация не учитывает уже существующий бункер в своих публичных и судебных заявлениях.

Собеседники издания также обратили внимание на разницу в подходах. Старое убежище создавали в строгой секретности, тогда как Трамп регулярно раскрывает детали нового проекта, включая сведения о подземных помещениях и инфраструктуре для дронов.

Напомним, в начале августа апелляционный суд США приостановил возведение нового бального зала в Белом доме стоимостью около $400 млн. Коллегия из трёх судей большинством голосов постановила, что Дональд Трамп не вправе единолично распоряжаться историческим комплексом, поскольку является лишь «временным жильцом», а вопросы масштабной реконструкции должен решать Конгресс. При этом судьи уточнили, что окончательного запрета на проект нет — администрации необходимо получить одобрение законодателей.