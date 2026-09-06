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Опубликовано 6 сентября, 00:47

Трамп заявил о невозможности снести новый бальный зал Белого дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Link

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Link

После завершения строительства нового бального зала в Белом доме будущим администрациям будет крайне сложно демонтировать объект. В этом уверен президент США Дональд Трамп. По его мнению, конструкция получит настолько прочное основание, что снести её будет практически невозможно.

«Это ядерный бетон. Я думаю, это будет очень сложно. Он предназначен для защиты от ядерной атаки. Я не уверен, что вы сможете его снести»,приводит слова Трампа New York Magazine.

Так американский президент ответил на вопрос о том, смогут ли следующие администрации принять решение о сносе бального зала. Трамп связал прочность конструкции с материалами, которые используют при строительстве.

WP: Тайный бункер Обамы под Белым домом спутал Трампу планы на бальный зал
WP: Тайный бункер Обамы под Белым домом спутал Трампу планы на бальный зал

Ранее Верховный суд США разрешил администрации Трампа продолжить работы над новым бальным залом на территории Белого дома. Основные элементы комплекса планируют возвести в течение нескольких месяцев.

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Лия Мурадьян
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