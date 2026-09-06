Трамп заявил о невозможности снести новый бальный зал Белого дома

После завершения строительства нового бального зала в Белом доме будущим администрациям будет крайне сложно демонтировать объект. В этом уверен президент США Дональд Трамп. По его мнению, конструкция получит настолько прочное основание, что снести её будет практически невозможно.

«Это ядерный бетон. Я думаю, это будет очень сложно. Он предназначен для защиты от ядерной атаки. Я не уверен, что вы сможете его снести», — приводит слова Трампа New York Magazine.

Так американский президент ответил на вопрос о том, смогут ли следующие администрации принять решение о сносе бального зала. Трамп связал прочность конструкции с материалами, которые используют при строительстве.

Ранее Верховный суд США разрешил администрации Трампа продолжить работы над новым бальным залом на территории Белого дома. Основные элементы комплекса планируют возвести в течение нескольких месяцев.